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منوعات|المكسيك

شاهد: عاصفة فرانكلين الاستوائية تهدد مناطق سياحية بالمكسيك

8/8/2017

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية فرانكلين تتحرك بقوة باتجاه المناطق السياحية الواقعة على امتداد ساحل المكسيك في الكاريبي.

ومن المتوقع أن تضرب شبه جزيرة يوكاتان، يوم الثلاثاء، جنوبي منتجعات رئيسية.

وتبعد العاصفة فرانكلين التي تشكلت يوم الأحد، 249 كيلومترا شرقي مدينة شيتومال المكسيكية القريبة من الحدود مع دولة بليز، وتقترب من الوصول إلى اليابسة بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

 وقرر مسؤولون من خمس بلدات على امتداد الساحل في ولاية كينتانا رو بالفعل إغلاق المدارس يومي الإثنين والثلاثاء.

 وتصاحب فرانكلين رياح تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تواصل التحرك غربا باتجاه الشمال الغربي خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع أن تزداد العاصفة قوة قبل أن تصل إلى اليابسة.

المصدر : رويترز
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