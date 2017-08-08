شاهد: حفرة مائية هائلة تبتلع 7 منازل بفلوريدا

قال مسؤولون للصحفيين، الاثنين، إن عددًا من المنازل التي دُمرت نتيجة ظهور مفاجئ لحفرة مائية هائلة في أحد الأحياء السكنية في لاند أوليكيس بولاية فلوريدا قد ارتفع إلى سبعة منازل.

وأفاد مسؤولون في فلوريدا في البداية أن المجرى المائي ظهر في 14 يوليو/تموز وارتفع الماء بشكل خطير مئات الأمتار في غضون ساعات، قبل أن يتوقف عن زيادة حجمه في اليوم التالي.

وتم ابتلاع منزلين في البداية بواسطة المجرى الهائل ولكن مسؤولين في مقاطعة باسكو قالوا إن خمسة منازل إضافية استوفت "معايير الهدم" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت مقاطع الفيديو المحلية التابعة لشركة "إن بي سي" المقاولين ووكالات التأمين العاملة في مسرح الحفرة المائية يوم الاثنين.

ويقول المسؤولون إن عملية إزالة الحطام والمياه مستمرة بوتيرة محسوبة، إذ إن الأرض المحيطة بالمجرى غير مستقرة.

ووإن فلوريدا لظهور مثل هذه الحفر بسبب أساسها المتكون من الحجر الجيري، يسهل اختراقها وتجويفها وهي سمة مشتركة من المشهد العام في الدولة -مثل الينابيع والبحيرات وأجزاء من الأنهار.