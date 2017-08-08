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منوعات|اليابان

شاهد: باحثون في طوكيو يصممون زوجين إضافيين من الأيادي البشرية

8/8/2017

إذا كنت في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى زوجين إضافيين لليدين، فهناك فريق من الباحثين في طوكيو، قد يكونون قادرين على مساعدتك.

ولدى فريق الباحثين اليابانيين، مجموعة من الأذرع الروبوتية القابلة للارتداء والتي يمكن السيطرة عليها بحركة القدمين.

وأظهر العلماء من جامعة طوكيو وجامعة كيو، نموذجا أوليًا لإثبات مفهوم مشروعهم "ميتاليمبس" في معرض سيغراف للمعارض الناشئة في لوس أنجليس، حيث مُنحت جائزة "أفضل عرض".

وقال يامن سارايغي، وهو طالب دكتوراه في جامعة كيو مشارك في البحث "لدينا مجموعة من المتتبعين تعلق على كل قدم وتقيس الموقف، والتوجه، وكذلك حركة أصابع القدم، لذلك عندما يقوم المستخدم بتحريك أطرافه، قدميه، والأطراف، تتحرك الأطراف الروبوتية وتردد نفس الحركة".

وأضاف "بالطبع، يمكننا ضبطه بدقة بحيث يصبح متناغما، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقبض الأشياء عن طريق تحريك أصابع القدم".

الأذرع الروبوتية يمكن أن تلبس مثل حقيبة ظهر، كما يعيد نظام الأذرع إحساس الاتصال في الأيدي الروبوتية المطورة باستخدام ردود الفعل باللمس.

وقال سارايغي "إذا لمس الطرفان كائنا، فلدينا جهاز استشعار متصل براحة اليد وكذلك الإبهام، لذلك عندما يستحوذ على جسم ما، يمكنه أن يشعر بالردود على قدميه".

وأضاف أنه من بين التطبيقات الأخرى، يمكن للنظام أيضًا مساعدة مبتوري الأطراف مع متلازمة "الطرف الوهمية" وهي حالة يعاني منها معظم مبتوري الأطراف حيث يبدو أن الألم "الوهمي" يأتي من طرف مفقود.

وقال سارايغي "إذا تمكنا من تزويد المستخدم  بديلًا عن الذراع المفقودة ويكون قادرًا على تشغيله، فمن المحتمل أن يساعده على تقليل هذه المتلازمة بشكل كبير".

ويأمل الفريق في بدء التجربة الطبية قريبًا لمعرفة ما إذا كان "ميتاليمب" يمكن أن تعطي المشاركين الإحساس بأنهم عوضوا الطرف المفقود.

المصدر : رويترز
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