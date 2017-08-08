اختراع ياباني.. آيس كريم لا يذوب والسر في الفراولة

قال باحثون يابانيون إنهم اكتشفوا مركبًا طبيعيًا في فاكهة الفراولة، يجعل الآيس كريم يحتفظ بخواصه لعدة ساعات، ولا يذوب حتى عند التعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

وأوضح العلماء بجامعة "كانازاوا اليابانية" أن هذا الاكتشاف جاء عن طريق الصدفة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، موقع (Phys.org)، المهتم بالأخبار العلمية حول العالم.

بداية الاكتشاف كانت عندما طُلب من أحد مصنعي المعجنات والحلويات أن يصنع مثلجات معينة، من الفراولة التي لا تلقى رواجًا في اليابان، نظرًا لتأثر زراعتها بالهزات الأرضية والتسونامي التي تعرضت لها البلاد في 2011، ما أثر على الشكل الخارجي لثمار الفراولة، فأعرض عدد كبير من المستهلكين عن شرائها.

ولاستيعاب محصول الفراولة اتجه أصحاب محلات الحلويات لاستخدامها في المعجنات والمثلجات، لكن صاحب هذا المصنع وجد أن خليط الفراولة يبقى متحجرًا ولا يذوب، حتى حينما يتم إدخاله في صناعة الآيس كريم.

ولفك هذا اللغز، درس فريق البحث بجامعة كانازاوا، خواص هذا الخليط المستخرج من الفراولة، ووجدوا أن مركب "البوليفينول" المستخلص من الفراولة كان مسؤولاً عن بقاء الآيس كريم جامدًا لعدة ساعات.

ووجد الباحثون أن الآيس كريم الذي يتواجد فيه مركب "البوليفينول"، يعمل على منع انفصال الزيت عن الماء، ما يجعله محتفظًا بهيئته، وبالتالي يبقى جامداً لعدة ساعات، إذا وضع في درجة حرارة 28 درجة مئوية فأكثر.

وبالفعل تم إنتاج الآيس كريم الذي لا يذوب في مدينة كانازاوا، وبعض مناطق اليابان، وجلس بعض الزبائن يتناولونه تحت أشعة الشمس المباشرة لكنه لم يذب.

واتخذ مستهلكون آخرون نهجًا أكثر قسوة، وعرّضوا الآيس كريم الجديد لمجففات الشعر التي تصدر موجات من الهواء الساخن جدًا، لكن الآيس كريم احتفظ بشكله وهيئته لعدة ساعات ولم يذب.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف سيغير صناعة الآيس كريم حول العالم، لكنه لا يزال يباع فقط في اليابان ولم ينتقل حتى الآن إلى بلد آخر.