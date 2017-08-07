غانا تطلق أول قمر صناعي من إنتاجها

أطلقت غانا بنجاح أول قمر صناعي يتم تطويره محليا باسم "غانا سات1" حيث يعمل بصورة كاملة.

ويزن القمر الصناعي "غانا سات1" يزن 1.33 كيلوجرام وتم إطلاقه كحمولة ثانوية على متن صاروخ فضاء أمريكي. وقد نجح فريق هندسي غاني في "جامعة كل الأمم" الغانية في صناعته.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه تم توصيل القمر إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" في يونيو/حزيران الماضي على متن صاروخ الفضاء "سبيس إكس" الذي انطلق من مركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة.

وقال "ريتشارد دامواه" مدير المشروع والأستاذ الجامعي والباحث العلمي المساعد في إدارة "ناسا" إن هذا القمر لديه مهمتان. وتم تزويده بآلات تصوير لمراقبة السواحل الغانية بصورة تفصيلية. كما أن للقمر مهمة تعليمية حيث تسعى غانا إلى دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مناهج التعليم الثانوي.

وقد تم تطوير القمر الصناعي في البداية على يد "بنيامين بونسو" و"إرنست تيي ماتي" و"جوزيف كوانساه" بدعم من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار.

وتشير التقرير إلى اعتزام فريق المهندسين الغاني إطلاق الجيل الثاني من القمر الصناعي باسم "غانا سات2" بعد نجاح إطلاق "غانا سات1".