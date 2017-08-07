طفل أمريكي يتقدم لوظيفة "حارس كواكب" في ناسا

تلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، طلب تعيين من قبل طفل يدعى " جاك ديفيس" (9 أعوام) من ولاية نيوجيرسي، للعمل موظفا لحماية الكواكب.

ونشرت ناسا في صفحتها على شبكة الإنترنت، رسالة ديفيس التي بعثها، يطلب فيها العمل في الوكالة، واستهلها بعبارة " عزيزتي ناسا، اسمي جاك ديفيس، أرغب العمل كموظف حماية الكواكب في مؤسستكم، قد أكون في سن التاسعة من العمر لكني أعتقد بأنني الشخص المناسب لهذا العمل، وأحد أسباب اعتقادي كون شقيقتي الكبيرة تناديني بـ أيها الفضائي".

وأشار ديفيس إلى أنه شاهد جميع أفلام الفضاء تقريباً، ويجيد ألعاب الكومبيوتر بشكل جيد.

وتابع ديفيس "أنا في ريعان شبابي ، لذلك قد أتمكن التفكير مثل الفضائيين".

من جانبه بعث رئيس قسم الكواكب في ناسا " جيمس ل. غرين"، رسالة إلى الطفل ديفيس كتب فيها "نحن نبحث دائماً عن العلماء والمهندسين الناجحين واللامعين لشغل مختلف الوظائف لدينا ليساعدوننا، وآمل أن تدرس كثيراً وتنجح في مدرستك، ونرغب برؤيتك هنا في ناسا مستقبلا".

ويتقاضى موظف حماية الكواكب في ناسا 187 ألف دولار سنوياً، حيث يقوم الموظف بمراقبة إلحاق البعثات الفضائية الضرر بالفضاء من عدمه، إلى جانب تحديد تلك الأضرار وتصنيفها.