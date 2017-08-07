البث الحي
منوعات|جنوب أفريقيا

شاهد: مسؤول جنوب أفريقي يعتدي على سيدة بملهى ليلي

مدودوزي مانانا، نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا
مدودوزي مانانا، نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا
7/8/2017

اعتذر نائب وزير التعليم العالي في جنوب أفريقيا يوم الاثنين عن تعديه على سيدة في ملهى ليلي.

وذكرت شبكة "اي إن سي إيه" الإخبارية أنه تم اتهام مدودوزي مانانا بالمشاركة مع مجموعة من الرجال في ضرب ولكم ثلاث سيدات في ملهى بجوهانسبرغ يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الجنوب أفريقية الرسمية إن الشرطة فتحت قضية ضد مانانا.

وقال مانانا في بيان: " بغض النظر عن أي استفزازات، كان يتعين علي ممارسة ضبط النفس".

وتقدم مانانا بالاعتذار "بصراحة " لمانديسا دوما، التي تردد أنها أصيبت ولأسرتها والحكومة وجميع مواطني جنوب أفريقيا خاصة النساء، متعهدا "بالتعامل مع الضرر الذي وقع".

وعلى الرغم من أن مانانا اعتذر فقط لدوما، فإن وكالة الأنباء الرسمية قالت إنه تعدى على سيدتين.

وأفادت تقارير إخبارية أن الهجوم وقع بعدما وصفت سيدة المسؤول الجنوب أفريقي "بالشاذ".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)