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شاهد: شجرة باسم كل عروسين جديدين في كوسوفو

7/8/2017

وجدت بلدية بريشتينا في كوسوفو أسلوبا مبتكرا لتشجيع الزراعة، يتمثل في تسمية شجرة باسم كل عروسين يقومان بغرسها في حديقة عامة.

ويسمح مشروع زراعة الأشجار في العاصمة الكوسوفية للأزواج بزراعة شجرة مع أسمائهم عليها كجزء من حفل زفافهم، وذلك في محاولة لجعل المدينة أكثر اخضرارا وأيضا لمكافحة تلوث الهواء.

وقال رئيس بلدية بريشتينا "شبيند أحميتى " إن هذا البرنامج يحظى بشعبية كبيرة، وأعرب عن اعتقاده بأن المواقع الـ 160 المخصصة في الحديقة ستمتلئ بالأشجار التي يزرعها المتزوجون حديثا في غضون شهر.

وقال أحميتي إنه بمجرد أن يتم غرس كل الأشجار المستهدفة فإنه سيتم تخصيص مساحات جديدة، بهدف زيادة  الرقعة الخضراء في بريشتينا". 

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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