شاهد: سباق غير تقليدي في إنجلترا والفائز "دجاجة"

جلبت بطولة العالم السنوية "لسباق الدجاج" والتي أقيمت السبت في منطقة "إنجلترا بيك" ببريطانيا، بعض التشويق والحيوية للمنطقة واستقطبت عددا من المهتمين بهذا النوع المميز من السباقات.

وتنظم منطقة "بيك ديستريكت" الجبلية في بريطانيا منذ 29 عاما هذا السباق العالمي للدجاج وفق معايير وقواعد محددة.

وتدخل الدجاجات المشاركة بالسباق في تدريب صارم قبل شهرين من موعد البطولة وتستعد لهذه البطولة العالمية السنوية، ونظم الحدث في قرية صغيرة تسمى "بونصال" بالمنطقة.

وتشارك بالسباق – الذي لا يخلو من مشاحنات بين المشاركين – كل عام ما بين 30 و 40 من أسرع الدجاجات في العالم، على طريق ممتد ويخضع لمعايير دولية صارمة، يجب مراعاتها من قبل "المشاركين والوكلاء ".

والمنطقة لديها تاريخ طويل من " سباق الدجاج " والأكثر شهرة، حيث بدأت هذه السباقات منذ 29 عاما عندما قرر أحد ملاك الأرض آنذاك، آلان وبستر أن الوقت قد حان لإحياء هذا التقليد القديم المبهج.

الحدث المميز في بلدة بونسال يهدف لاختبار أي الدجاجات هي الأسرع في العالم.

وجاء الحدث في يوم صيفي بريطاني نموذجي، بأمطار خفيفة وشمس غائمة جزئيا ، وفقا للسكان المحليين الشئ الذي مثل طقسا ملائما للبطولة .

شارك المتفرجون ووكلاء المتسابقين في تشجيع المشاركين بحماسة كبيرة، الأمر الذي لم يجد استجابة في بعض الأحيان من قبل "المتبارين" بل أن البعض دخل في مشاحنات.