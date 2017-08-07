شاهد: تحويل رافعة فحم مهجورة إلى مرفق سياحي في الدنمارك

تحولت رافعة فحم مهجورة في منطقة ميناء كوبنهاغن التي كانت مزدهرة فيما مضي، إلى جناح فاخر ملحق به صالة رياضية وشرفة كبيرة بإطلالة مميزة.

ويهدف مهندسون معماريون من وراء فكرة تحويل كرين المنطقة الصناعية في العاصمة الدنماركية، إلى الحفاظ على التراث الصناعي للمنطقة حيث أنها بدأت في التحول إلى منطقة سكنية مزدحمة.

وكان ميناء نوردهافن في كوبنهاغن مركزا مزدهرا لصناعة الشحن في العاصمة الدنماركية، لكن، على مدى السنوات ال 20 الماضية، انتقلت أنشطة الميناء تدريجيا إلى أماكن أخرى في الدنمارك أو عبر المضيق القصير إلى مالمو في السويد، وتم إدراج خطط لتطوير المنطقة إلى مدينة جديدة مع حوالي 40 ألفا من السكان.

وفي محاولة للحفاظ على التراث الصناعي للمنطقة، قام مهندسون معماريون بتحويل هذه الرافعة الفلكية إلى جناح فاخر، مع كل ملحقاته وسموها تيمنا ب"كرين".

ويمكن للزائرين الوصول إلى غرف الرافعة عبر درج، صمم بإلهام من المنشأة نفسها وهو على غرار الجسر الذي ينحدر ببطء على الأرض.

الرافعة الأصلية يرجع تاريخها إلى عام 1932. وبدأ المشروع بالعمل عليها عام 2015 واستغرق العمل فيه حوالي عام ونصف، بما في ذلك تجديد الهيكل الصلب الحالي كله، وقد تم الحفاظ على الكثير من هيكل الرافعة الأصلي، بما في ذلك غرفة المحرك، وغرفة القيادة وغيرها.

يقول المتحمسون للمشروع، إن فكرة إقامة هذا الصرح السياحي قد لا تتناسب مع كثير من الأمزجة، لكنهم يقولون إنها موجهة بصفة خاصة لعشاق السياحة ممن تستهويهم السياحة ذات المذاق الخاص وغير التقليدية.