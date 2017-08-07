تركيا تضبط مواد مخدرة بقيمة 7 ملايين دولار في شحنة موز

تمكنت الجمارك التركية من ضبط 123 كيلوجراما من مخدر الكوكايين على متن سفينة شحن تحمل علم ليبيريا في ميناء بجنوب البلاد.

وعثر ضباط الجمارك في مدينة مرسين الساحلية على المواد المخدرة داخل 102 كيس بلاستيكي في حاوية شحن مليئة بالموز قادمة من الإكوادور.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان صادر عن وزارة الجمارك والتجارة أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات.

وتبلغ قيمة كمية الكوكايين التي تم ضبطها يوم السبت 24.5 مليون ليرة أي ما يعادل 6.93 مليون دولار.

وكانت الشرطة ضبطت في يونيو/حزيران الماضي 212 كيلوجراما من الكوكايين على متن سفينة شحن بأحد موانئ إسطنبول.