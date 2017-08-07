انفصال برات وفاريس بعد زواج دام 8 سنوات

أعلن الممثلان كريس برات وآنا فاريس انفصالهما بعد زواج دام ثمانية أعوام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الممثلين أعلنا هذا النبأ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد.

ونشر برات "38 عاما" بيانا مشتركا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي جاء فيه " آنا وأنا نشعر بالحزن للإعلان أننا انفصلنا قانونيا. لقد حاولنا كثيرا لفترة طويلة، ونحن فعلا نشعر بخيبة الأمل".

وأضاف البيان " ابننا لديه والدان يحبانه كثيرا، ومن أجله نريد أن نبقى على خصوصية هذا الموقف على قدر الإمكان. مازلنا نكن حبا كل منا للآخر ودائما سوف نقدر الوقت الذي قضيناه سويا وسوف نستمر في أن نكن أعمق الاحترام كل منا للآخر".

ونشرت فاريس " 40 عاما" البيان أيضا على صفحتها على فيسبوك.

وكان برات وفاريس قد التقيا عام 2007، أثناء تصوير مسلسل " تيك مي هوم تونايت" عندما كانت آنا متزوجة من الممثل بين اندرا.

وقد أعلنا خطوبتهما عام 2008، وتزوجا في بالي في التاسع من تموز/يوليو .2009

ولدى برات وفاريس ابنا يدعى جاك 4 أعوام.

ويشار إلى أن فاريس تصور حاليا الموسم الخامس من مسلسلها " مام" في حين يصور برات حاليا الجزء الثاني من فيلم " غارديانز أوف ذا غلاكسي".