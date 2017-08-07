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إصابة الممثل الهندي عامر خان وزوجته بأنفلونزا الخنازير

7/8/2017

أعلن الممثل الهندي عامر خان أنه أصيب هو وزوجته كيران راو بأنفلونزا الخنازير، وأضاف أنهما يتلقيان العلاج في منزلهما في مومباي.       

وذكرت شبكة "إن دي تي في" أن عامر أعلن إصابته بالفيروس في رسالة فيديو أذيعت خلال فعاليات توزيع جوائز مسابقة " ساتياميف جاياتي للمياه" التي تنظمها مؤسسة باني غير الحكومية .

ويشار إلى أن هذه المسابقة تشمل عدة قرى تتنافس على كيفية إدارة المياه والحفاظ عليها.

وكان من المقرر أن يحضر عامر "52 عاما" هذه الفعاليات، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الفيروس.

وقال عامر في الرسالة المصورة " لقد أردنا أن نحضر اليوم، ولكن مؤخرا، بعد إجراء اختبار،  تم تشخيص إصابتي بفيروس إتش 1 إن 1، أنفلونزا الخنازير. لقد طلب مني الراحة، كما أنه لا يمكنني الخروج وحضور أي فعاليات عامة لذلك أتخلف عن الحضور حتى لا أنقل العدوى لأخرين".

وشوهدت زوجته كيران، المشاركة في تأسيس مؤسسة باني، وهي تجلس بجواره في مقطع الفيديو.

وقال مصدر مقرب من عامر " كيران التقطت العدوى من عامر. ونتيجة لإصابتهما بالفيروس، لم يتمكنا من حضور اليوم الأهم بالنسبة لمؤسسة باني وهو وقت توزيع الجوائز".

وقد حضر الممثل شاروخان فعاليات توزيع الجوائز بالنيابة عن عامر. وقال عامر " لقد طلبت من صديقي شاروخان حضور الفعاليات بالنيابة عني ، ولقد قبل ذلك".

ويذكر أن آخر فيلم عرض لعامر هو "دانجال " وقد حقق نجاحا في شباك التذاكر بالهند وخارجها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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