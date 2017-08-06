مظلي مسن يلقى حتفه في قفزة من ارتفاع 3300 متر

قالت الشرطة المحلية، الأحد، إن رجلا يبلغ من العمر 67 عاما لقى حتفه يوم السبت بعد أن فشل في فتح مظلته أثناء محاولة للقفز المظلي في شمالي ألمانيا.

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل المسن، الذى قفز من طائرة للقفز المظلي على ارتفاع 3300 متر، ارتطم على أرض مطار محلى في بلدة نويشتات-غليفه، على بعد 170 كيلومترا شمال غرب برلين.

وقالت الشرطة إن الرجل جاء من بلدة شفيرين القريبة.

وجاري التحقيق في سبب عدم فتح مظلة الرجل، وقال بيان للشرطة إن مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية يشارك حاليًا في القضية.

يذكر أن شابا ألمانيا يبلغ من العمر 21 عاما لقي حتفه هو ومدربه في ولاية نيفادا الأمريكية، الخميس الماضي، بعد أن تعطلت مظلتهما ولم تفتح أيضًا.