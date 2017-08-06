البث الحي
منوعات

فيسبوك يستعين بالذكاء الصناعي لمكافحة الأخبار المزيفة

شعار فيسبوك
شعار فيسبوك
6/8/2017

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيسبوك) استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مكافحة الأخبار المزيفة التي يتم نشرها على الموقع.

جاء ذلك في خطوة جديدة من برنامج أطلقه "فيسبوك" في أبريل/نيسان الماضي بهدف التأكد من صحة القصص الإخبارية التي يتم نشرها وتداولها على الموقع.

وذكر "فيسبوك" في رسالة جديدة عبر الإنترنت أنه سيوسع نطاق عمل برنامج لمكافحة الأخبار المزيفة بحيث يتم تقديم المقالات المرتبطة والتي تتعلق بقضية مثارة وتتم مراجعة المعلومات والحقائق الموجودة في المقالات والتأكد من صحتها.

وأضاف الموقع أنه سيستخدم جيلا محدّثت من تكنولوجيا الذكاء الصناعي لرصد الخدع المحتملة وإرسالها إلى طرف ثالث لمراجعتها.

كان موقع "فيسبوك" قد أطلق برنامج المقالات ذات العلاقة في أبريل/نيسان الماضي والذي يعرض روابط القصص الأخرى ذات الصلة بالموضوع حتى قبل أن يبدأ المستخدم قراءة الموضوع الرئيسي المشترك.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لانتقادات واسعة بدعوى نشر الأخبار المزيفة التي أثرت على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقد بدأت شبكات التواصل الاجتماعي منذ ذلك الوقت تحركات مكثفة للتعامل مع الأخبار المزيفة ومكافحتها.

وذكر موقع "فيسبوك" أن التغييرات الجديدة ستؤثر على طريقة عمل خدمة "نيوز فيد" التي تبث الأخبار على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار حصول المستخدم على القصص ذات الصلة به.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)