شاهد: نساء نيودلهي يطلبن التدخل الإلهي بعد حوادث "قص الشعر" الغامضة

صلت العديد من نساء نيودلهي طلبا للتدخل الإلهي لإنقاذهن من حوادث "قص وتقطيع الشعر" الغامضة والتي وقعت خلال الشهرين الماضيين.

فخلال نحو شهرين أفادت أكثر من 12 امرأة في مناطق ريفية غرب وشمال الهند بتعرض جدائل شعرهن للقص بشكل غامض من قبل أشخاص مجهولين أثناء نومهن أو عدم انتباههن.

وقالت إحدى النساء، وتدعى ريما، إنهن يشعرن بخوف شديد ويصلين لوقف تكرار هذه الحوادث.

ورددت الكاهنات كلمات من كتبهن المقدسة.

وقد أدت هذه الحوادث إلى إثارة الكثير من الخرافات والشائعات، وبدأ الناس يختمون جدران منازلهم باللون القرمزي وعلامات اليد، كما علقوا الليمون التقليدي والتمائم السحرية خارج المنزل "لدرء الشر" بحسب معتقداتهم.

وناشدت الشرطة المواطنين بعدم الاعتقاد في الشائعات أو الاستعانة بالسحر، وقالت إنها تقوم بالتحقيق في هذه الحالات، لكن السلطات لم تصل حتى الآن إلى أدلة في موقع الجرائم، كما لم تكشف التحاليل الطبية للضحايا عن شيئ غير طبيعي.

وتذكر هذه الحوادث بالهجمات التي عرفت باسم هجمات "الرجل القرد" عام 2001، عندما قالت تقارير إن المئات تعرضوا لهجمات من قرد عملاق في نيودلهي.

ومع ذلك، فإن السلطات لم تتمكن من القبض على هذا "الرجل القرد" على الإطلاق ، وانتهى تقرير للجنة من الخبراء إلى وصف هذه الحوادث بـ"الهستيريا".