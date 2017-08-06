شاهد: مهرجان للمناطيد في الصين

افتتح مهرجان للمناطيد بمدينة لينغوو في منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي شمال غربي الصين بمشاركة عشرات المناطيد.

وشارك في المهرجان أكثر من 100 قائد منطاد و32 منطادا في هذا الحدث الذى استمر أسبوعا اعتبارا من 31 يوليو/تموز في حديقة صحراء بيجيتان الوطنية.

وقال تشنغ بنغ، وهو قائد منطاد لديه 14 عامًا من الخبرة "يقول الناس، طوال حياتك، قد لا تطير منطاد الهواء الساخن على نفس المسار مرة أخرى، لذلك فإن كل رحلة بالنسبة لي مليئة بالتجديد وغير معروفة".

ويمكن للزوار خلال المهرجان ركوب المناطيد لإلقاء نظرة تحبس الأنفاس من أعلى.

وقال زائر يدعى وو من مقاطعة خنان بوسط الصين: "جئت من مدينة تشنغتشو لمشاهدة رحلة مناطيد الهواء الساخن، فكرت في أنني لن أكون شجاعا بما فيه الكفاية لخوض مثل هذه الرحلة، ولكن اللحظة التي حصلت عليها وجدت أنها مثيرة جدا للاهتمام".