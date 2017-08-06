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شاهد: حديقة حيوان صينية تبحث عن "أزواج" لحيواناتها

6/8/2017

ينشغل حراس حديقة حيوانات في شمال شرق الصين بالبحث عن أزواج لحيوانات الحديقة، باعتبار أن الحيوانات حريصة -كما الإنسان- على العثور على شريك لحياتها.

ويسعى المربون في حديقة حيوان "هاربين" بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، إلى إيجاد أزواج للحيوانات قبل أن تنتهي فترة شبابها.

فرس النهر الذي يعرف في الحديقة باسم "دا هو" يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان دائما من دون شريك، ما جعل مربيه قلقا بشأن وضعه "المنفرد".

وقالت ليو شياومى، حارسة فرس النهر في حديقة الحيوان، إن عمر فرس النهر "دا" يعادل عمر الإنسان البالغ من العمر 40 عاما، وكان وحيدًا للنصف الأول من حياته، ولذلك فهي تسعى لإيجاد شريكة لمرافقته في النصف الثاني من حياته.

وأضافت: "دا لطيف جدًا بطبيعته ويعيش في منزل كبير مع غرفتين وحمام سباحة، ويتحرك وحيدا من وقت لآخر، ولابد من شريك متوافق ليمثل التغيير المثالي في حياته".

غير أن قرد البابون الأفريقي "هوان هوان" البالغ من العمر 10 سنوات، يتشارك قصة مختلفة، إذ إنه تذوق الحب والشراكة من قبل لكنه صار وحيداً الآن.

وقال مربيه كونغ ديشنغ، "كان هوان هوان وحيدا، لكننا وجدنا له شريكا وتم جلب الشريك هنا في مايو/أيار، لكن زواجه لم يدم طويلا بسبب الصراعات الشخصية".

المصدر : رويترز
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