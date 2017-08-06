شاهد: العثور على "فطر عملاق" بمحيط نحو مترين في الصين

فوجئ السياح وزوار الحديقة الوطنية في مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين، بفطر "عيش غراب" عملاق يبلغ محيطه 1.8 متر.

وتم العثور على الفطر العملاق الذي يبلغ وزنه 8 كيلوغرامات، من قبل موظفين في مدينة بوير.

وكان الفطر مغطى جزئيا تحت أوراق الأشجار عند اكتشافه، كما كان لديه عدة طبقات، مع لون مماثل للون الفطر العادي.

وقال يو ميقيونغ، أحد السكان المحليين "لقد كنت أعيش هنا لأكثر من 40 عاما، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الفطر الكبير".

وقال سائح يدعى لى ون بينغ: "لقد قيل لنا ان الفطر غير صالح للأكل لأنه سام".

ولمنع الفطر العملاق من التسبب في أي تسمم غذائي، تم نقله إلى غابة نائية.