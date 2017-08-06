استئصال ورم نادر يزن 13 كيلوغراما لمريض مصري

أجريت جراحة نادرة بواسطة فريق طبى بقسم جراحة التجميل بمستشفى أسوان الجامعي جنوبي مصر، لاستئصال ورم جلدي نادر يصل وزنه الى 13 كغم، لمريض قادم من محافظة الشرقية.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، الأحد، إن المريض دخل المستشفى وكان يعانى من إعاقة حركية بسبب الورم، وأجريت له الجراحة التي استغرقت 4 ساعات.

وأشار إلى أنه تم حجز المريض بعد نجاح العملية بقسم التجميل لحين تعافيه بشكل كامل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل بمستشفى أسوان الجامعي، إن المريض كان يعاني من هذا الورم منذ نحو 10 سنوات، ما أدي إلى زيادة حجمه بشكل مفرط طوال الفترة الماضية، وإعاقته حركيًا، نتيجة ضغط الورم على منطقة النسيج الليفي الدهني العصبي، الأمر الذي أدى إلى الكثير من الأزمات النفسية والصحية والاجتماعية للمريض.

وأضاف أن الجراحة أجريت لاستئصال الورم الذي يحوي الكثير من الأوعية الدموية في محيط من النسيج الليفي الدهني العصبي، مشيرًا إلى أن المريض بدأ حاليًا في التعافي، وتم حجزه بقسم التجميل تحت الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعي.