شركة كندية تبحث عن شريك لبيع أكبر ألماسة خام في العالم

بعد نحو عامين من استخراجها ألماسة خام تزن 1109 قراريط بحجم كرة التنس تدرس شركة "لوكارا دياموند "إقامة شراكة مع جهة أخرى لبيع الحجر الكريم.

وقال وليام لامب الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين (الجمعة)، إن شركته، التي فشلت في بيع الألماسة في مزاد بدار "سوذبيز " في يونيو /حزيران 2016، لا تزال تتلقى عروضا.

وأوضح لامب أن شركة التعدين التي يقع مقرها في فانكوفر تدرس "خيارا أو اثنين" لتنفيذ عملية بيع مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم البحث خلال ستة إلى ثمانية أسابيع مقبلة الدخول في شراكة، إذا لم تنجح هذه المساعي، حيث إنه مرّ عامان تقريبا منذ أن تم اكتشاف الحجر الكريم، والسوق تترقب منتظرة النتيجة.

وتحتاج لوكارا لشريك من أجل صقل وبيع الألماسة الخام التي تأتي في المركز الثاني من حيث الحجم بعد الألماسة كولينان التي كانت تزن أكثر من 3106 قراريط وقطعت إلى 105 ألماسات، منها عدد من مجوهرات التاج البريطاني.

وكانت العروض في مزاد لندن توقفت عند 61 مليون دولار، دون أقل سعر طلبته الشركة وكان 70 مليون دولار.

وقال لامب خلال المؤتمر: "كل واحد في المكالمة يعرف في الأغلب واحدا أو اثنين من الأثرياء الذين يمكنهم في عطلة نهاية الأسبوع شراء سيارة لامبورجيني مقابل 250 ألف دولار، ما نطلبه في مقابل هذا الحجر هو أن تأتي شركة وتنفق ما يعادل 280 سيارة لامبورجيني".

واكتشفت الألماسة في منجم كاروي التابع للشركة في بوتسوانا في نوفمبر تشرين /الثاني من العام 2015 وقيل إن عمرها يتراوح بين 2.5 و ثلاثة مليارات عام.

وأطلق على الألماسة اسم "ليسيدي لا رونا" أو "نورنا" باللغة المحلية للبلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية.