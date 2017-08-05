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منوعات|إيطاليا

شاهد: اعتقال رجل خطف عارضة بريطانية في إيطاليا

5/8/2017

قالت الشرطة الإيطالية إنها احتجزت رجلا، 30 عاما، للاشتباه في ضلوعه بخطف عارضة بريطانية في ميلانو والتهديد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية قدرها 300 ألف دولار.

وأضاف بيان للشرطة أن العارضة البريطانية وصلت إلى ميلانو في العاشر من يوليو/تموز للمشاركة فيما يبدو في جلسة تصوير جرى ترتيبها من خلال وكيل أعمالها.

وقالت الشرطة إنه حين وصلت العارضة، 20 عاما، للاستوديو في اليوم التالي تعرضت للهجوم والتخدير، ثم وضعت في صندوق سيارة ونقلت إلى قرية صغيرة قرب تورينو، حيث احتجزها لوكاش بافل هيربا وهو بريطاني ولد في بولندا.

وأطلق هيربا سراح العارضة في 17 من يوليو/تموز واصطحبها إلى القنصلية البريطانية بميلانو.

وذكرت الشرطة أن هيربا، خلال احتجازه للفتاة، طالب وكيل أعمالها بدفع 300 ألف دولار وإلا باعها على الإنترنت لكن لم يتم دفع فدية على ما يبدو.

المصدر : رويترز
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