شاهد: استدعاء فرق إطفاء لـ"تبريد فيلة"

حصلت مجموعة من الفيلة بحديقة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مساعدة فريدة للتغلب على حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يضرب الولاية، وتسبب في "تعكير مزاجها".

فقد سارع رجال الإطفاء من إدارة الإطفاء في أوكلان، لنجدة الفيلة التي أصابها التوتر بسبب حرارة الجو وذلك برشها بخراطيم المياه المخصصة لإطفاء الحرائق، ما ساهم في تهدئتها وتحسين مزاجها.

وكانت إدارة حديقة الحيوان قد دعت رجال الإطفاء للمساعدة في تهدئة الفيلة الأفريقية بحديقة الحيوان والتي بدا أنها قد استمتعت كثيرا برش المياه عليها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشوهدت "ليزا وموندا ودونا وأوش" وهم يلعبون ويلهون وسط "طقوس رش الماء" وفي ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة الخميس، وقال مسؤولو حديقة حيوان إنهم نظموا الحدث في المقام الأول لإمتاع الفيلة والزوار معا.