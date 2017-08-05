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منوعات|بريطانيا

تبرئة ضباط شرطة بريطانيين بعد تصويرهم مصطافين عراة

4/8/2017

برأت محكمة بريطانية الجمعة أربعة ضباط شرطة من تهمة سوء السلوك في العمل بعد قيامهم بتصوير مصطافين عراة وزوجين يمارسان الجنس من طائرة هليكوبتر في مناسبتين مختلفتين.

ونفى الأربعة وهم من شرطة ساوث يوركشاير الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال الادعاء إن الضباط صوروا اثنين من العراة في مخيم وأما وابنتها تتشمسان عاريتين، كما صوروا زوجين يمارسان الجنس في حديقتهما من الطائرة الهليكوبتر التابعة للشرطة في عامي 2007 و2008.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الأم التي جرى تصويرها مع ابنتها أبلغت المحكمة أن تصرفات الطاقم الأمني "انتهاك كامل وصارخ" لخصوصيتها.

وقالت الشرطة إنها ستواصل إجراءاتها الداخلية بحق الضباط برغم تبرئة المحكمة لهم.

المصدر : رويترز
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