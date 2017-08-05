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أبل تنتج ساعات بوسعها إجراء اتصالات هاتفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
5/8/2017

ذكرت وكالة "بلومبرغ " نقلا عن مصادر مطلعة أن أبل تعتزم أن تصدر هذا العام نسخة من ساعتها الذكية يمكنها الاتصال مباشرة بشبكات الهاتف المحمول.

وقال تقرير بلومبرغ إن بعض الطرز الجديدة من "أبل ووتش" ستكون مزودة برقائق "إل تي إي"، وهي أحدث تقنيات شبكات الهواتف المحمولة، وستتمكن من أداء العديد من المهام دون الحاجة لوجود هاتف آي فون في محيطها.

وفي الوقت الحالي يتعين أن تكون "أبل ووتش" متصلة بهاتف آي فون كي ترسل رسائل وتتعرف على الاتجاهات من الخرائط وتشغيل الموسيقى.

وأفادت بلومبرغ بأن إنتل كورب ستزود الساعة الجديدة برقائق "إل تي إي".

وأضاف التقرير أن أبل تجري بالفعل محادثات مع شركات في الولايات المتحدة وأوربا لتزويدها بالنسخة الخلوية من "أبل ووتش".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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