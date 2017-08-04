علماء يتمكنون من تغيير جينات جنين بشري لمنع انتقال أمراض وراثية

نجح علماء أمريكيون في تغيير جينات جنين بشري لتصحيح طفرة (تحور) مسببة لأحد الأمراض، ما يجعل من الممكن منع انتقال الخلل أو العيب إلى الأجيال المقبلة.

وورد التقرير حول هذه العلامة الفارقة والتحول الكبير في ورقة بحثية نشرت في موقع مجلة "نيتشر" على الإنترنت في الثاني من أغسطس/آب.

وقد أكدت هذا جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأسبوع الماضي، والتي تعاونت مع معهد سولك ومعهد كوريا للعلوم الأساسية لاستخدام تقنية تعرف باسم كريسبر-كاس9 في تصحيح طفرة جينية تؤدي إلى مرض عضلة القلب الضخامي.

وحتى الآن أُجريت دراسات تم نشرها باستخدام هذه التقنية في الصين مع نتائج متباينة.

ويعمل كريسبر-كاس9 بمثابة مقص جزيئي قادر على قطع أجزاء غير مرغوب فيها بشكل انتقائي من الجينوم، واستبدالها بامتدادات أو أجزاء جديدة من الحمض النووي (دي إن إيه).