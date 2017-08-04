شاهد: غرافيتي في بيت لحم يظهر ترمب معانقا جدار الفصل الإسرائيلي

ربما يكون من الصعب أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعده ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنه ترك بصمة على جدار الفصل الإسرائيلي الذي يرى فيه نموذجا يحتذى.

وتصور رسوم غرافيتي ضخمة على الجدار العازل في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة ترمب وهو يعانق الجدار، ما يعطي الفلسطينيين الذين قيد الجدار حركتهم متنفسا فكاهيا.

ويظهر ترمب في إحدى هذه الرسومات وهو يقول للجدار: "سأبني لك شقيقا"، بينما يظهر رسم آخر الرئيس الأمريكي وهو يعانق برج مراقبة إسرائيليا وحوله قلوب بجوار عبارات كتبها متظاهرون فلسطينيون.

ويستخدم الفنان الذي رسم هذا الغرافيتي اسما مستعارا هو "لاش ساكس". وتقول وسائل إعلام في أستراليا إنه من مدينة ملبورن.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت الخميس نص محادثة ضغط خلالها ترامب على المكسيك حتى لا تجهر بمعارضتها لرغبته في أن تمول جدارا حدوديا يراه ضروريا لوقف الهجرة غير المشروعة للولايات المتحدة.

وقال ترمب للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، وفقا لنص المحادثة الهاتفية التي جرت في يناير/كانون الثاني: "انظر إلى إسرائيل. إسرائيل لديها جدار، والكل قال لا تبنوا جدارا، فالجدران لا تنفع. 99.9 بالمئة ممن يحاولون عبور ذلك الجدار لا يستطيعون وأكثر".

وأضاف: "قال لي بيبي نتنياهو إن الجدران تنفع" مشيرا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصبح الجدار العازل في بيت لحم مساحة للفن الاحتجاجي والتعبير عن مخاوف الفلسطينيين بعدما استقطع أراضي كانوا يطمحون إلى جعلها جزءا من دولتهم في المستقبل.