شاهد: عرض مسرحي لبناني يتناول السياسة من منظور ساخر

انتزع عرض لبناني ساخر، يقدم الحياة السياسة في العالم الحديث على أنها سيرك كبير، على إعجاب الجمهور الذي حضر العرض الذي يقدم للمرة الأولى في إطار مهرجانات بيت الدين في لبنان.

ويمزج العرض بين التمثيل بالحركات البهلوانية والتأثيرات البصرية وبصحبة أوركسترا قدمت ألوانا مختلفة من الفنون الموسيقية.

وتدور المسرحية حول الشخصية الرئيسية "أبو فاس النسناس"، المرشح في انتخابات قادمة في بلدة خرافية تدعى "خربة الأحلام" والذي يُطلق حملة انتخابية مع مساعدة له تدعى فيكتوريا.

وقال الممثل والكاتب المسرحي اللبناني هشام جابر، الذي كتب المسرحية والأغنيات، إن "السيرك السياسي" كان علامة على مر العصور ليس فقط في لبنان.

وأضاف أن "السياسة على الكوكب صارت مثل السيرك. والسياسيين هم نجوم العرض".

وأوضح جابر أن أول تصور للفكرة ورد بخاطره قبل عامين وأنه يعمل عليها منذ ذلك الحين.

وأعرب أعضاء الجمهور عن سعادتهم بالعرض قائلين إنه يعكس الحياة في لبنان.