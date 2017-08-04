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شاهد: "دكتور كبدة".. مطعم مصري على شكل غرفة عمليات

4/8/2017

تستغل مجموعة من الأطباء في مصر مهاراتهم في مجال الطب خارج العيادات وغرف العمليات وبالتحديد في المطبخ.

فقد قرر أكثر من 10 أطباء متفرغين وحد بينهم حب الطعام تجميع مواردهم والاستثمار في مطعم للوجبات السريعة يقدم مأكولات ذات جودة عالية للسكان في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وحاول مصطفى بسيوني وزملاؤه المؤسسون سد ثغرة في السوق الذي يقولون إنه يعج بالمطاعم التي تبيع أغذية غير آمنة، حيث لا تتبع الكثير من المنافذ الغذائية الإجراءات الصحية المناسبة.

وقال بسيوني إن فكرة مطعمهم ببساطة هو الاستفادة من قيم مهنة الطب وتطبيقها في مجال الطعام، الذي يرتبط بالطب بشكل ما، مؤكدا أنه لم يترك هو وزملاؤه مهنة الطب، لكنهم يحاولون تقديم خدمة مميزة للجمهور.

ومن هنا قرر هؤلاء الأطباء استخدام معرفتهم لعمل أطعمة في متناول الجميع وذات جودة عالية وإعدادها في المطبخ باستخدام أواني معقمة.

وقال زميله محمد إن دراسته هو وأصدقاؤه أفادتهم في طريقة إعداد الأكل وتقديمه، حيث يحرصون على أن يكون أول شخص يلمس الطعام هو الزبون الذي يتناوله.

ويحمل المطعم الجديد اسم "دكتور كبدة"، ويأخذ شكل العيادات والمستوصفات الطبية.

وقد تم تصميم المطبخ على هيئة غرفة عمليات وقاموا بإدخال المصطلحات الطبية في أسماء الأطباق، فقائمة الأطباق اسمها "روشتة" أما أشهر الأطباق فهو "كبدة طوارئ"، بينما يرتدي جميع العاملين في المطعم قفازات وملابس تشبه ملابس العاملين في المستشفيات وغرف العمليات.

المصدر : رويترز
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