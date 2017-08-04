شاهد: خطوط مشاة تنبّه مستخدمي الهاتف لمخاطر الطريق

لجأت الشرطة في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين لوضع أضواء تحذير على خطوط المشاة لتنبيه مستخدمي الطريق المنشغلين بالهاتف.

وقد تم استخدام هذه الأضواء التنبيهية في بداية الأمر في كولونيا وأوغسبورغ بألمانيا والآن يتم تجريبها في سوتشو بالصين.

وعمدت شرطة المرور في الصين إلى إشارات المرور على المعابر ، لتنبيه المشاة الذين تتسمر أعينهم على الهواتف المحمولة للنظر حولهم لعبور آمن على الطريق.

وهذه الأضواء الحمراء والخضراء المضيئة على معابر خطوط المشاة لم يتم استيراد فكرتها من ألمانيا عبثا بل بسبب التكلفة العالية التي تدفع في قضايا التعويضات لضحايا الحوادث المرورية، المرتبطة أساسا بتركيز المشاة على الهواتف والانشغال بها عن الطريق وتقدير خطورته.

وتؤكد إحدى مستخدمات الطريق إن الضوء أسفلها أخذ يشد انتباهها للطريق ومعاينته ، مشيرة إلى انها أصبحت تصرف انتباهها عن الهاتفي الذكي وتنتظر للتحقق من حركة المرور.

وفي حين أن بعض الدول في العالم لديها سجلات أرقام وفيات بسبب الانشغال بالهاتف أثناء عبور الطريق فإن شرطة سوتشو ستنتظر بعض الوقت لمعرفة فعالية هذه الإشارات في إنقاذ حياة عابري الطريق.