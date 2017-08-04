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دب يهاجم حارسا في حديقة حيوان في السويد

دب يهاجم حارسا في حديقة حيوان في السويد
دب يهاجم حارسا في حديقة حيوان في السويد
4/8/2017

ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن دبا بني اللون هاجم حارسا وأصابه بجروح خطيرة الجمعة في حديقة حيوان تضم حيوانات مفترسة بوسط السويد.

ووقع الهجوم، بينما كان الحارس ينظف حظيرة الدببة في حديقة الحيوان التي تقع في أورسا روفدغورسبارك، على بعد حوالي 330 كيلومترا شمال غرب العاصمة ستوكهولم.

ولم يتضح كيف دخل الدب إلى الحظيرة المسيجة، لكن تقارير أولية أشارت إلى أنه ربما حفر بمخالبه ودخل الحظيرة.

وقال أنديز بلومكيست، كبير المديرين التنفيذين بشركة "غرونكليتسغروبن" القائمة على تشغيل الحديقة، لقناة "إس.في.تي" التلفزيونية السويدية "حدث شيء خطأ، عندما دخل الحارس الحظيرة المسيجة وبطريقة ما تمكن الدب من الدخول".

وأطلق النار على الدب الصغير. وتم نقل الزوار من المنطقة المجاورة للحظيرة المسيجة، لكن لم يتم إغلاق الحديقة، كما أنه لم يبدأ بعد تحقيق في الحادث.

وتضم حديقة "أورسا روفدغورسبارك" حيوانات مفترسة، تشمل دببة ونمور وحيوانات السنور البرية والذئاب.

وافتتحت الحديقة عام 1986 وتقع على مساحة 325 ألف متر مربع، وتصف نفسها بأنها الأكبر في أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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