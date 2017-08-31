شاهد: مرحاض من الذهب الخالص للاستخدام المجاني

إذا أردت أن تجلس على مرحاض من الذهب الخالص .. إنه الوقت المناسب لتفعل ذلك قبل فوات الآوان.

بحلول منتصف سبتمبر أيلول المقبل سيزيل متحف غوغنهايم الشهير في نيويورك المرحاض الذهبي الذي أتاح للجمهور استخدامه مجانا قبل عام تقريبا.

المرحاض المعروض في المتحف من تصميم الفنان الإيطالي مورزيو كاتيلان ومكون من الذهب الخالص عيار 18، وقد استخدمه تقريبا نحو 100 ألف زائر في المتحف.

وحرص الزوار على التقاط صور سيلفي وهم يجلسون مع المرحاض لنشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد المرحاض الذهبي تحفة فنية معروضة للأثرياء الذين يرغبون في اقتنائه.

وكان المتحف قد سمح للزائرين بالجلوس عليه دون دفع أي رسوم لكن بشرط حسن الاستخدام.

ويشتهر الفنان الإيطالي كاتيلان بأعماله الفنية الرائعة وأعماله تعد هو من أغلى المعروضات في المزادات العلنية.