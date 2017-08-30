كيف تجعل القط يعتاد على صندوق التنقل؟

غالبا سترفض أغلب القطط الدخول إلى صندوق التنقل بينما ستموء بعض القطط شاكية بصوت عال خلال الرحلة التي تؤلمها.

ليس من السهل تحويل القط إلى راكب سيارة مسرور ولكن هناك القليل من الأشياء التي يمكن أن تفعلها لجعل الرحلة أسهل.

أول شيء هو أن تجعل القط يعتاد على صندوق التنقل من وهو في سن صغير قدر المستطاع، بحسب الرابطة الألمانية لجمعيات حماية الحيوان.

إذا دخل القط الصندوق وبدا مسترخيا، إغلق باب الصندوق لفترة قصيرة ثم كافئه بوجبة خفيفة. وكرر هذه العملية وطول مدة إغلاق الباب كل مرة قبل محاولة القيام برحلة قصيرة بالسيارة. وتذكر دائما مكافأة القط.

لدى القطط حاسة شم ممتازة وهناك رذاذ مخصص يمكن استخدامه لتهدئة القط. ويحتوي على فيرومونات صناعية تساعد القط على الاسترخاء. قم برش البطانية الموضوعة داخل الصندوق قبل إدخال القط. تنتج الغدد الموجودة في رؤوس القطط الفيرومونات الطبيعية التي يستخدمونها في الوضع الطبيعي لتحديد المناطق المألوفة لديها.