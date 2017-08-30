شاهد: طاهية من غزة تبيع السوشي على الإنترنت

تأمل طاهية فلسطينية استلهمت أطباقها من أسفارها لكوريا الجنوبية أن تقدم نكهة أسيوية جديدة لزبائنها الجدد في قطاع غزة.

وأطلقت الطاهية سماح حبوب (35 عاما) خدمة توصيل مأكولات كورية وأطباق السوشي الشهيرة على الإنترنت الشهر الماضي وبدأت أطعمتها تلقى إقبالا بالفعل في غزة.

وتعلمت سماح فن إعداد السوشي بحضور دورة تدريبية استمرت ستة أشهر أثناء أسفارها لكوريا الجنوبية.

لكن فكرة بدء مشروع لبيع وتوصيل الأطعمة التي تعلمت طهيها جاءت عندما أدركت شعبية السوشي بين أصدقائها وأقاربها.

وأعجبت سماح بالنكهات والمكونات المختلفة المستخدمة في صنع السوشي والأطعمة الكورية التي اعتادت على تناولها في زيارتها لشقيقها وأسرته في كوريا الجنوبية.

وتساعد سماح في إعداد السوشي تشوي أينو زوجة شقيقها التي انتقلت مؤخرا مع أسرتها للعيش في غزة.

وتعلن سماح عن مشروعها الجديد عن طريق صفحتها على موقع فيسبوك وتتكلف الوجبة ما بين 25 و35 شيكلا إسرائيليا (من سبعة إلى عشرة دولارات).

وتستقبل طلبات السوشي التي لا تقل عن عشر قطع.

وإضافة إلى إدارتها مشروع السوشي بنجاح تأمل سماح في توعية زبائنها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالأكل الكوري ومكوناته.