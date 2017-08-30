شاهد: سعوديات يعملن لأول مرة في عمليات الطوارئ خلال الحج

لأول مرة تجلس 7 نساء سعوديات أمام شاشات كمبيوتر داخل مركز أمني تابع لوزارة الداخلية في مكة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الحجاج الزائرين.

والنساء السبع منتقبات باستثناء واحدة كانت ترتدي غطاء رأس عادي، ويعمل بالقسم عدد آخر من النساء بالتناوب.

وافتتح أول قسم نسائي لتلقي اتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) منذ أسابيع، وتعمل به شابات حاصلات على مؤهلات عليا ويُجدن التحدث باللغة الإنجليزية.

ويتعامل القسم مع موسم الحج الذي من المتوقع أن يجتذب قرابة مليوني مسلم من أرجاء العالم.

وعادة ما كان العمل بالجهات الأمنية السعودية يقتصر على الرجال، غير أن الحكومة بدأت في إجراء إصلاحات تدريجية لفتح المزيد من الوظائف أمام النساء في إطار رؤية المملكة لخفض الاعتماد على النفط الذي تعتمد عليه في جني أكثر من 60% من دخل البلاد.

ومنحت السلطات السعودية في السنوات العشر الماضية فرصًا جديدة للنساء فيما يتعلق بالدراسة والعمل، لكن السعوديات ما زلن ممنوعات من قيادة السيارات ويتعين عليهن الالتزام بزي معين في الأماكن العامة.

وتتعامل الموظفات داخل القسم مع أجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج حديثة لتلقي الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ويتولين الرد على اتصالات هاتفية من ذكور وإناث.

وتقول النساء إنهن لا يجدن صعوبة في التعامل مع الحجاج الناطقين بالعربية والإنجليزية، وبخلاف ذلك يحولن المكالمات إلى قسم للترجمة يعمل به رجال ويتعامل مع 6 لغات مختلفة.

ومركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة هو الأول من نوعه أيضا على مستوى المملكة ودُشن منذ عامين ويهدف إلى توحيد كل أجهزة الطوارئ والخدمات تحت رقم هاتفي واحد.

ويجري العمل حاليا على افتتاح مراكز مماثلة في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.