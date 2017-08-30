شاهد: العشرات في غزة يدخلون السينما لأول مرة منذ عقود

حضر العشرات العرض الأول لفيلم فلسطيني في دار سينما كانت مغلقة منذ عشرات السنين في مدينة غزة.

وعرضت سينما السامر مطلع الأسبوع فيلم (عشر سنين) الذي أخرجه وأنتجه علاء العالول، وهو أول فيلم درامي طويل بعيداً عن أي دعم تمويل حزبي أو مؤسساتي، بحسب العالول.

واختار فريق الإنتاج سينما السامر لأول عرض للفيلم لإبراز أهمية وجود دار عرض سينمائي في قطاع غزة.

وعُرض الفيلم للجمهور الذي دخل السينما مجانا بدون تذاكر.

ويدور فيلم (عشر سنين) حول حياة السجناء الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.

وقبل بدء العرض تم إغلاق النوافذ القديمة للسينما واستُخدم جهاز بروجيكتور لعرض الفيلم.

وأوضح العالول أن إتمام الفيلم كان بمثابة إنجاز كبير بسبب إغلاق إسرائيل لقطاع غزة وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

وشهد قطاع غزة ازدهارًا فيما يتعلق بالسينما في حقبة خمسينيات القرن الماضي عندما كان يخضع للإدارة المصرية وكان سكانه يترددون باستمرار على دور السينما لمشاهدة أفلام عربية وغربية وآسيوية.

وتعرضت دور السينما به للإحراق في عام 1987 عندما تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وتم إصلاح جميع السينمات لكنها تعرضت للإحراق مجددا في العنف الداخلي الذي شهده القطاع عام 1996.

وقالت الفلسطينية آية أبو سلطان، الممثلة في فيلم عشر سنين، إن غزة مجتمع محافظ وربما لا يتقبل مشاركتها كامرأة في الفيلم.

وقال فلسطيني من مدينة غزة يدعى كامل الإسي إنه يتذكر عندما جاء لسينما السامر لمشاهدة فيلم فيما مضى.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم (عشر سنين) في ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك (السبت والأحد والاثنين 2 و3 و4 أغسطس/آب) في ثلاث قاعات مختلفة بمبان في مدينة غزة.