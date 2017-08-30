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منوعات|إسبانيا

شاهد: الآلاف يشاركون في مهرجان "حرب الطماطم" بإسبانيا

30/8/2017

شارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان "حرب الطماطم" السنوي في إسبانيا اليوم الأربعاء، حيث تبادلوا التراشق باستخدام 160 طنا من الطماطم (البندورة) التي أوشكت على العطب.

ووسط تعزيزات أمنية بعد هجمات الإسلاميين الأخيرة في كتالونيا احتشد المشاركون من داخل إسبانيا وخارجها للمشاركة في المهرجان الذي يقام في بلدة بونيول بشرق إسبانيا يوم الأربعاء الأخير من شهر أغسطس آب كل عام ويعرف باسم (توماتينا).

وقال الحرس المدني إن الإجراءات الأمنية شددت بمشاركة رجال الشرطة وأفراد الأمن المحليين بعد الهجمات المسلحة التي وقعت في كتالونيا هذا الشهر وأسفرت عن مقتل 16 شخصا.

وقالت متحدثة باسم الحرس المدني إن إجراءات مماثلة ستتخذ حيال العديد من المهرجانات الوطنية الإسبانية.

وقالت إحدى المشاركات من استراليا، وتدعى تيس بابادوبلوس، "حقيقة أنا لست قلقة إلى هذا الحد… حولنا العديد من (رجال) الأمن لذا فأنا أشعر بالأمان".

ويقال إن "حرب الطماطم" تعود إلى تراشق عفوي نشب بين قرويين في عام 1945 لكنه اجتذب بعد ذلك اهتماما من أنحاء العالم.

المصدر : رويترز
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