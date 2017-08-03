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شاهد: لحظة انهيار مبنى مدرسة جراء انفجار غازي

3/8/2017

لقيت امرأة حتفها وأصيب تسعة أشخاص، الأربعاء، جراء انفجار غازي وانهيار جزئي لمبنى في مدرسة دينية خاصة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حسبما أفادت السلطات.

وقال جون فروتل، رئيس هيئة الإطفاء في مينيابوليس، إن شخصًا لا يزال مفقودا.

وتم العثور على جثة تحت الأنقاض بعد أكثر من 4 ساعات من حدوث الانفجار عند الساعة 1020 صباحًا بالتوقيت المحلي (1420 بتوقيت غرينتش).

وأضاف فروتل "من بين المفقودين، قمنا بتحديد موقع واحد.. واحد فقط".

وقال براين تاينر، مساعد رئيس هيئة الإطفاء في مينيابوليس، إن الانفجار وقع بينما كان مقاولون يعملون على إصلاح معدات تعمل بالغاز داخل مدرسة "مينيهاها أكاديمي". 

وقال موظفو أكاديمية مينهاها لشبكة تليفزيون كير المحلية التابعة لشركة "إن بي سي إن"، إن جميع طلابهم كانوا في مأمن.

وقال مسؤولون بالمدرسة المسيحية إن المبنى مفتوح لبرنامج صيفي، وفقا لما ذكرته المحطة، مع حوالى 12 طالبا في الصالة الرياضية.

وذكرت أكاديمية مينهاها على صفحتها بموقع فيسبوك، أنه كان هناك تسرب غاز أدى إلى انفجار في المدرسة العليا.

وتخدم المدرسة الطلاب من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني عشر.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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