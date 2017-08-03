شاهد: عائلة مسلمة تتهم ماكدونالدز بدس لحم الخنزير في وجباتها

أفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، الخميس، أن عائلة مسلمة اتهمت موظفي أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة بدس شرائح من لحم الخنزير في وجباتهم.

وقامت العائلة بتوثيق ذلك من خلال تسجيل مقطع مصور، أثناء قيامهم بشراء 14 شطيرة دجاج، حيث قام موظفو المطعم بدس شرائح لحم الخنزير في الوجبات، بحسب العائلة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع المصور بكثافة.

بدوره، طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إدارة فرع مطعم " ماكدونالدز" بمدينة ديكاتو بولاية ألاباما، بفصل الموظفين المتورطين في دس لحم الخنزير، داخل الشطائر.

وأكد في بيان أنها "جريمة تعكس مدى الكراهية التي يعاني منها المسلمون في الولايات المتحدة".