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شاهد: شركة أمريكية تزرع شرائح دقيقة في أيدي موظفيها

3/8/2017

أتاحت شركة لبيع الماكينات الآلية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، الثلاثاء، لموظفيها فرصة للحصول على شرائح دقيقة مزروعة في أيديهم.

وتمكن تلك الشرائح الموظف من شراء وجبات خفيفة، وتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر أو استخدام آلات النسخ.

وقال تونى دانا، نائب الرئيس للمبيعات الدولية في شركة ريفر فولز، إن حوالى 50 موظفا في سوق "ثري سكوير" وافقوا على الغرسة الاختيارية للرقائق التي تشبه حبة الأرز حجمًا وشكلاً.

وذكرت الشركة، التي توظف 85، أنها كانت الأولى في الولايات المتحدة لتقديم للموظفين التكنولوجيا التي تشبه تلك التي تستخدمها بطاقات الائتمان والرقائق المستخدمة لتحديد الحيوانات الأليفة.

وقال دانا إن الغرسات أو عمليات الزرع التي تقوم بها شركة بيوهاكس الدولية في السويد هي جزء من اختبار طويل الأمد يهدف إلى معرفة ما إذا كانت رقائق تحديد الترددات الراديوية قد تكون لها تطبيقات تجارية أوسع.

وتم إدراج الرقائق الدقيقة للموظفين الذي حبذوا الأمر في المنطقة بين السبابة والإبهام باستخدام أداة مثل حقنة، ومع ذلك، كان البعض حذر من التكنولوجيا الجديدة.

وقال أحد الموظفين "أود فقط أن أعرف المزيد عن الآثار الصحية على المدى الطويل".

المصدر : رويترز
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