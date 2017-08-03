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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: شرطيون أمريكيون يعذبون شابًا بصاعق كهربائي

3/8/2017

أوقفت الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية، ثلاثة من أفرادها عن العمل لاتهامهم بتعذيب شاب بشكل متكرر باستخدام صاعق كهربائي.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن السجين الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وقت الواقعة المحتملة، قدم في الأسبوع الماضي شكوى بهذا الشأن إلى السلطات في مقاطعة تشيذام.

ومن المفترض أن هذه الوقائع حدثت في نوفمبر/تشرين ثان 2016 وتم تسجيلها في مقطع مصور نشرته شرطة المقاطعة.

ووصف الشاب أعمال العنف التي تم ارتكابها ضده بأنها كانت "سادية وشريرة وغير متناسبة"، لافتًا إلى أنه كان يتعرض للصعق عدة مرات في غضون 50 ثانية، ما أصابه بإصابات عديدة في الساقين والجذع.

وحسب التقارير، فقد كان الشاب في تلك الفترة مسجونًا لإدانته في قضايا مخدرات وسلاح.

ونقلت التقارير عن قائد الشرطة مايك بريدلوف قوله إن الشاب كان يتصرف بعدوانية مع زملائه في السجن ومع أفراد الشرطة، وكان يتعين وضعه تحت السيطرة.

وأضاف أن طبيعة عمله تجعله يتصل يوميًا مع أشخاص سيئين، لكن هذا لا يعني أننا مسموح لنا بانتهاك حقوقهم، وأضاف أنه يجري الآن التحقيق في هذه الوقائع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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