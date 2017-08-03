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شاهد: تشيكي يحول حافلة صغيرة إلى مركبة برمائية

3/8/2017

تمكن التشيكي روبرت شوبيك من تحويل حافلة صغيرة من طراز مرسيدس إلى مركبة برمائية، بمقدورها السير على الطرق ثم التحول والسير في المياه.

ويمكن للحافلة حمل 12 شخصا، ويخطط شوبيك استخدام السيارة في جولات سياحية حول العاصمة براغ من خلال نهر فالتافا.

وأدخل شوبيك تعديلات على السيارة وقام بتركيب نظام دفع ومحرك في مؤخرة السيارة لمساعدتها على التحرك في المياه.

وقال شوبيك إنه يمكن قيادة الحافلة خلال سيرها في الماء بنفس الطريقة التي يتم بها قيادة القوارب.

وطرأت الفكرة على شوبيك العام الماضي، ويقول إنه أمضى أكثر من ثمانية آلاف ساعة عمل لتعديل السيارة.

ويأمل شوبيك في أن يتمكن من تصنيع طرازات مختلفة من الحافلة ليمكن استخدامها في الرحلات الخلوية وفي عمليات الانقاذ.

المصدر : رويترز
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