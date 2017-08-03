شاهد: بلدة بولندية ترحب بخلايا النحل في حدائقها العامة

أقامت السلطات المحلية في بلدة زيويك البولندية خلايا للنحل في الأماكن العامة.

وتم اختيار حديقة شعبية في وسط المدينة باعتبارها واحدة من مواقع المشروع، وإعطاء السكان لمحة عن حياة الحشرات.

أوليك الطفل ذو الخمس سنوات، قال إنه تعلم بالفعل قليلا من علم الأحياء.

وقال في زيارته الأولى للحديقة "النحل يجمع الرحيق ويجلبه إلى الخلية، ويخلطون حتى يخرج العسل، ولملكة النحل مهمة رعاية الأطفال وهي الحاكم وهي الأكبر".

كما رحبت والدة أوليك وسكان المدينة الأخرى بفكرة خلايا النحل في المدينة.

وقال بيكيبر جاكوب توماسيك إن الأطفال أبدوا اهتماما كبيرا بالمشروع.

وقال عمدة زيويك، أنطوني شلاغور، إن هذا المشروع يعد محاولة لإنقاذ عدد النحل المتقلص، ويجب على البلديات الأخرى أن تحذو حذوها.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن النحل في طريقه إلى الانقراض بسبب عدد من العوامل، وكثير منها يتعلق بالإنسان.

وقالت المنظمة بعد الانتهاء من أول تقييم عالمي للملقحات "وهذا ما يهدد الملايين من سبل العيش والمئات من المليارات من الدولارات من الإمدادات الغذائية".