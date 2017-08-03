شاهد: اشتعال قطار انحرف عن مساره واصطدم بمرآب في بنسلفانيا

قالت السلطات المحلية إن قطار شحن خرج عن مساره على خط "كسك كورب" في جنوب ولاية بنسلفانيا، الأربعاء، واصطدم بمرآب ثم اشتعلت فيه النيران وأمرت بإجلاء السكان المجاورين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد الانحراف عن الطريق في هيندمان، على بعد حوالى 100 ميل (160 كيلومتر) جنوب شرق بيتسبيرغ.

وقالت الشركة إن القطارات والشحنات ستتأخر بين كونيلزفيل وبنسلفانيا وكمبرلاند بماريلاند.

وقال هارى كورلى، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة بيدفورد، إن 6 سيارات خرجت عن مسارها وتحطمت في مرآب سيارات محلي اشتعلت فيه النيران ولا تزال تحترق.

وقال كورلي إنه لا يعرف ما كان يحمله القطار، وذكرت وكالة حكومية أمريكية ان القطار كان يقوم بسحب خزانات غاز البروبان.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، إنها سترسل فريقًا من 6 للتحقيق في انحراف القطار وأسباب اشتعال القطار.