البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: اشتعال قطار انحرف عن مساره واصطدم بمرآب في بنسلفانيا

3/8/2017

قالت السلطات المحلية إن قطار شحن خرج عن مساره على خط "كسك كورب" في جنوب ولاية بنسلفانيا، الأربعاء، واصطدم بمرآب ثم اشتعلت فيه النيران وأمرت بإجلاء السكان المجاورين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد الانحراف عن الطريق في هيندمان، على بعد حوالى 100 ميل (160 كيلومتر) جنوب شرق بيتسبيرغ.

وقالت الشركة إن القطارات والشحنات ستتأخر بين كونيلزفيل وبنسلفانيا وكمبرلاند بماريلاند.

وقال هارى كورلى، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة بيدفورد، إن 6 سيارات خرجت عن مسارها وتحطمت في مرآب سيارات محلي اشتعلت فيه النيران ولا تزال تحترق.

وقال كورلي إنه لا يعرف ما كان يحمله القطار، وذكرت وكالة حكومية أمريكية ان القطار كان يقوم بسحب خزانات غاز البروبان.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، إنها سترسل فريقًا من 6 للتحقيق في انحراف القطار وأسباب اشتعال القطار.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)