البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: أمطار غزيرة تُغرق ضواحي العاصمة الصينية بالفيضانات

3/8/2017

ضربت الأمطار الغزيرة العاصمة الصينية بيجين، ليلة الأربعاء، ما تسبب في حدوث فيضانات شديدة في عدة مناطق وضواحيها الخارجية.

وأصدرت محطة الأرصاد الجوية في بلدية بيجين، تحذيرًا زائدًا للعواصف المطيرة المتوقع حدوثها عند الغسق.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصابت الأمطار الغزيرة بعض مناطق الضواحي الخارجية في بيجين.

وبحلول الساعة 21:20، وصلت مياه الفيضانات إلى عمق يزيد على 180 مليمتر، حيث رفعت إحدى المقاطعات حالة الإنذار إلى اللون الأحمر.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هطول الأمطار حتى صباح الخميس، ونهج موجه نحو الموارد لتنمية الموارد المائية في المناطق الجبلية من مقاطعات فانغشان ومنتوغو وهايديان وفنغتاى.

وتمتلك الصين نظامًا للإنذار بالطقس مرموزا من أربعة مستويات، والأحمر هو الأكثر خطورة، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)