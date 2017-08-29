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مؤسس فيسبوك يستقبل مولودته الثانية

28/8/2017

أعلن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ على صفحته على الموقع أنه رُزق هو وزوجته بريسيلا تشان بمولودة ثانية.

ورحب الوالدان بالمولودة الجديدة، التي أطلق عليها "أوجوست" كما فعلا من قبل مع شقيقتها الكبرى ماكسيما التي ولدت عام 2015.

وقال الوالدان إن الشيء الذي ينبغي لأوجوست أن تفعله في المقام الأول هو الاستمتاع بطفولتها، من خلال الخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول، مشيرين إلى أن الطفولة "فترة ساحرة".

وأضاف الوالدان أنه لا ينبغي لها أن تقضي هذا الوقت في الانشغال بمستقبلها، وتابعا أنهما سيعملان كل ما يمكنهما من أجل جعل العالم مكانا أفضل لكل الأطفال.

وأعلن زوكربيرغ اعتزامه قضاء فترة راحة طويلة مع صغيرتيه لمدة شهر، بعد الولادة، وأخذ عطلة أبوة طوال شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وسبق له الحصول على أجازة مشابهة لمدة شهرين عقب ولادة ابنته الأولى ماكسيما تشان في عام 2015.

وأوضح زوكربيرغ أنه سيتمتع مثله مثل أي موظف في موقع فيسبوك بأجازة الأبوة. وتمنح الشركة موظفيها أجازة أبوة لمدة أربعة أشهر يمكن للموظف الحصول عليها مرة واحدة أو على مرات متفرقة.

المصدر : فيسبوك + وكالة الأنباء الألمانية
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