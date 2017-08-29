فيسبوك يحظر الإعلانات على الصفحات التي تكررنشر أخبار مزيفة

أعلنت شركة "فيسبوك" عدم السماح للمعلنين ببث إعلانات ترتبط بقصص إخبارية أكدت جهات مستقلة لفحص الأخبار وتأكيد صدقها أنها أخبار مزيفة.

كما قررت شركة "فيسبوك"، التي تدير أشهر موقع تواصل اجتماعي في العالم، عدم السماح بنشر إعلانات على موقع "فيسبوك" للصفحات التي تكرر نشر أخبار مزيفة أو مواد غير مقبولة.

وأشارت الشركة الأمريكية العملاقة إلى أن هذا التحديث سيساعد في الحد من توزيع وانتشار الأخبار المزيفة، كما سيحرم الصفحات التي تبث هذه الأخبار من تحقيق مكاسب مالية.

وقد رصدت الشركة أمثلة لصفحات تستخدم إعلانات "فيسبوك" للوصول إلى الجمهور ونشر الأخبار المزيفة على نطاق أوسع.

ووفقا للقواعد الجديدة، فإن الصفحات التي تكرر نشر قصص يتم التأكد من أنها مزيفة، لن تتمكن من شراء إعلانات على موقع "فيسبوك".

وقالت الشركة إنه في حالة توقف الصفحة عن نشر الأخبار المزيفة، سيمكنها العودة إلى شراء أو بث الإعلانات مجددا.