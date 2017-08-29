عجوز تصعد للشهرة في التسعين من العمر

جذبت عجوز من سيبريا الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في التسعين من العمر من خلال مجموعة من الصور الساحرة عن رحلاتها في أنحاء العالم.

وفي بعض الصور تستمتع بابا لينا إركوفا، التي تبلغ من العمر 90 عاما، والمنحدرة من مدينة كراسنويارسك في سيبيريا وهي تبتسم أمام عدسة الكاميرا، بحمام شمس في تايلاند، والحصول على قبلة من رجل شاب في جمهورية الدومينيك.

وكانت إركوفا تساءلت في منشور لها على صفحتها على موقع "انستغرام"، نشرته في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، حيث تظهر جالسة على متن دراجة بخارية في فيتنام: "كيف يمكنك الاسترخاء في سن الـ89؟". وكتب أحد المعلقين قائلا: "إنك ملهمة جدا، إنك نموذج للنساء، إنني فخور بك".

وتلقب إركوفا بـ"سوبر بابوشكا" (أي المسنة العظيمة)، وبدأت جولاتها في العالم قبل سنوات قليلة فقط برحلة إلى جمهورية التشيك.

وتقول إركوفا، التي كانت تعمل في مصنع للألبان أثناء العهد السوفيتي، إنها تفضل أن تكون مقتصدة أثناء سفرها، فهي تحجز في فنادق منخفضة التكاليف وتبحث عن جولات سياحية رخيصة الثمن.

كما تقول لصحيفة "إم. كيه" الروسية إنها تدعم معاشها من خلال بيع الزهور.