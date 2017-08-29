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منوعات|فرنسا

سرقة 300 زجاجة نبيذ فاخر بطريقة غريبة في باريس

شبكة سراديب
شبكة سراديب
29/8/2017

استخدم لصوص شبكة سراديب تحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس من أجل اقتحام قبو وسرقة نبيذ تزيد قيمته عن 250 ألف يورو (300 ألف دولار)، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت إذاعة " فرانس انفو" (الثلاثاء) نقلا عن مصادر بالشرطة قولها إن اللصوص استولوا على أكثر من 300 زجاجة من النبيذ الفاخر خلال عملية السرقة التي تمت خلال ساعات الليل.

وقال التقرير إن اللصوص تسللوا عبر شبكة من السراديب للوصول الى قبو النبيذ وحطموا حائطا للدخول.

وأضاف التقرير أن إدارة التحقيق الجنائي تولت النظر في القضية.

يذكر أن شبكة السراديب التي يبلغ طولها 300 كيلومتر تحت العاصمة الفرنسية تضم مناجم سابقة وممرات متداخلة وكان يجري استخدام أجزاء منها لدفن موتى المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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