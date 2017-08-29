دراسة: الشيكولاتة الداكنة تخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين

أثبتت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الشيكولاتة الداكنة الممزوجة بزيت الزيتون البكر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة بيزا الإيطالية، وعرضوا نتائجها الثلاثاء ضمن فاعليات المؤتمر السنوي للجمعية الأوربية لطب القلب، الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس/آب الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية.

وللتأكد من صحة نتائج البحث، قام الفريق بدراسة عشوائية شملت 26 متطوعًا (14 رجلا و12 امرأة) كانت لديهم عوامل تزيد من إصابتهم بأمراض القلب مثل التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول، ووجود تاريخ مرضي.

وأعطى الباحثون المشاركين 40 غرامًا من الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على زيت الزيتون البكر يوميًا لمدة 28 يوميًا.

وتم جمع عينات الدم والبول وتحليلها لمعرفة وتقييم تطور تصلب الشرايين وقياسات ضغط الدم مع رصد حالة التدخين ومؤشر كتلة الجسم للمشاركين.

وجد الباحثون أن الشيكولاتة الداكنة الممزوجة بزيت الزيتون خفّضت مستويات تصلب الشرايين، وضغط الدم للمرضى مقارنة بحالتهم قبل التجربة.

وأرجعت الدكتورة روسيلا دي ستيفانو، طبيبة القلب والأوعية الدموية بجامعة بيزا الإيطالية، السبب في تقليل مخاطر أمراض القلب عند تناول الشيكولاتة الداكنة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتين الدهني عالي الكثافة، و"البوليفينول" الطبيعي.

وأضافت أن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل مادة "البوليفينول" الموجودة في الخضروات والفاكهة، والكاكاو والزيتون والتفاح الأحمر، يقي من أمراض القلب.

كانت دراسة سابقة أفادت بأن تناول الشوكولاتة قد يعزز صحة القلب؛ نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من مركبات "الفلافانول"، التي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة، وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

وأضافت أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته، وهي الشوكولاتة بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي، ويقوى الذاكرة، خاصة لدى كبار السن.